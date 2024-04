Cordoglio social per la scomparsa del 39enne Nicola Cordone

TERMOLI. Un risveglio sconvolgente quello che ha ricevuto Termoli questa mattina con la notizia della scomparsa del 39enne Nicola Cordone.

Un dolore grande che si è rincorso sui social, dove in tanti hanno voluto manifestare il loro affetto alla famiglia, per la perdita del caro Nicola.

"Nicola ti porterò sempre nel mio cuore ti voglio bene roccia riposa in pace mi chiamavi sempre zio Già", No ca... non dovevi lasciarci così. Nicola R.I.P. resterai sempre nel mio cuore, salutami la mia mamma".

Sono alcuni delle frasi che gli amici, i conoscenti scrivono sulle loro bacheche social, increduli davanti alla morte di un ragazzo troppo giovane, nel pieno della vita.

A dare l'annuncio la moglie Federica, con i figli Zaira, Nathan, Salvatore e Anna, la mamma Teresa, il fratello Simone con Ylenia, i suoceri, i cognati, gli zii, i cugini e i parenti tutti. I funerali avranno luogo domani, domenica 21 aprile, alle ore 16 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo Apostoli in Termoli, partendo dalla casa funeraria Bavota.