Lutto nell'associazione Terzo Millennio: addio a Elio Ricciotti

TERMOLI. Lutto nell' Associazione Culturale Termolese "Terzo Millennio". È venuto a mancare oggi Elio Ricciotti, storico componente della compagine cittadina.

Con il Terzo Millennio sin dai primi anni della formazione, Elio è stato da sempre un elemento fondamentale non solo per la sua dedizione alle manifestazioni e rievocazioni storiche, ma soprattutto per la sua genuinità, semplicità e bontà d'animo.

Da anni eravamo abituati a vederlo nei panni del San Sebastiano nell'omonima rievocazione, mentre vestiva i panni del "Diavolo" nella messinscena del Sant'Antonio.

Una persona che mancherà sicuramente non solo al Terzo Millennio ma un po' a tutta Termoli.