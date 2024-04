Turisti di Bari in visita a Termoli

TERMOLI. Sabato pomeriggio provenienti da Bari sono giunti a Termoli un gruppo di turisti per visitare il nostro Borgo Antico e la nostra città.

Ad attenderli al piazzale del porto il presidente dell'Archeoclub Oscar De Lena che, anche se il tempo non prometteva niente di buono, ha accompagnato gli ospiti per le stradine e le piazzette del nostro Borgo, soffermandosi in modo particolare nella zona della cattedrale ricordando loro che lo scultore e architetto Alfano da Termoli che ha contribuito alla costruzione della nostra cattedrale, è lo stesso che a Bari ha realizzato il ciborio della loro Basilica cattedrale metropolitana di San Sabino.

Alla fine del tour al borgo, dopo il passaggio nella tradizionale "rejiecelle" dove hanno scattato decine di foto, sotto un violento acquazzone, sono stati accompagnati nella Chiesa di San Timoteo per far ammirare loro lo stupendo mosaico realizzato da Michele Todisco di San Ferdinando di Puglia. Tanti gli elogi da parte loro per la bellezza del nostro Borgo.