Corsa del Cuore: il conto alla rovescia

TERMOLI. Si svolgerà giovedì 25 aprile 2024 con partenza alle ore 10 da Piazza Sant'Antonio la decima edizione della Corsa del Cuore organizzata dalla società di Atletica Leggera Runners Termoli in collaborazione con l'Avis di Termoli e della Lilt con il patrocinio del comune di Termoli.

Una passeggiata non competitiva dove tutti potranno partecipare: piccoli e adulti, a piedi o in bici, da soli o accompagnati dai loro amici a quattro zampe. Il percorso si snoderà nel borgo antico per poi scendere in area portuale e proseguire sul lungomare nord fino alla Torretta per un totale di 7 km circa.

Le iscrizioni inizieranno alle 8 dello stesso giorno ed avranno un costo di 3 euro a pettorale. A tutti i partecipanti sarà consegnato un pacco gara.