Al via i festeggiamenti per San Giorgio

CAMPOBASSO. San Giorgio, patrono della città di Campobasso, è radicato nel cuore e nella mente della gente del capoluogo. Una manifestazione autentica di grande spiritualità sentita e coltivata.

Nella Chiesa di San Giorgio, alle ore 17 la solenne celebrazione animata dal Coro Parrocchiale, presieduta da Sua eccellenza monsignor Biagio Colaianni, dai Sacerdoti della Città, con i Diaconi, i Religiosi, le Religiose, i Gruppi ecclesiali, le Autorità civili e militari, e con il popolo fedele.

Seguirà la Processione del Santo Patrono per le vie principali della Città, con le soste a Palazzo S. Giorgio per il Saluto del Sindaco e per la Benedizione del Vescovo alla Città, e davanti alla Chiesa di S. Leonardo per una preghiera nel Centro Storico.

La figura di San Giorgio è legata alle radici storiche della città di Campobasso è una festa suggestiva capace di unire tutti.