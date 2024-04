"Mostri", a tu per tu con Giovanni Mancinone

TERMOLI. È sempre 25 novembre. La violenza di genere è un tema che deve essere affrontato sempre e non si può trattare l'argomento solo ed esclusivamente nella "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne".

Come Conferenza donne democratiche abbiamo deciso di parlarne con Giovanni Mancinone giornalista e autore di "Mostri. Quando non c'è più l'amore."

Mancinone racconta storie di violenza spesso dimenticate o sconosciute.

Dieci capitoli, undici vittime. Le cronache raccontate in questo libro hanno in comune territori dove apparentemente il vivere è quieto e tutto è vicino. In comune tra le storie raccolte, indagate e raccontate da Giovanni Mancinone c'è anche un altro elemento. Si poteva evitare.

Vi aspettiamo mercoledì 24 aprile alle ore 18.00 presso "BellaVista eno bar" a Termoli in p.zza Monumento a Termoli.

Dialogheranno con l'autore l'avvocato Valeria Cacchione, Vice Presidente Comitato Pari opportunità del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Larino e l'avvocato Manuela Vigilante

Portavoce regionale Conferenza donne democratiche.

A moderare l'incontro la giornalista Francesca D'Anversa.