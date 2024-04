I doni di Plastic free alla scuola Achille Pace

TERMOLI. Con ieri si è concluso il progetto che vedeva protagonisti l'istituto Achille Pace, l'Associazione Plastic-Free e la società Energean.

Ieri i referenti di P. E di Energean hanno incontrato gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado per informarli e sensibilizzarli sulle tematiche ambientali.

A conclusione dell’incontro sono stare consegnate agli alunni del plesso di Difesa Grande delle borracce, per abbattere l’uso delle bottiglie di plastica; nel plesso di via Po è stata inaugurata l'installazione della colonnina-purificatore d’acqua. Si ringraziano la società Energean che ha contribuito, insieme a Plastic-Free in modo significativo, all’organizzazione dei due eventi.

