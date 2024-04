“San Giorgio d’oro” al dottor Gaetano Cicchitto

PETRELLA TIFERNINA. “San Giorgio d’oro” al dottor Gaetano Cicchitto.

Nella giornata di ieri, 23 aprile 2024, in occasione della festa patronale dedicata a San Giorgio Martire, è stata consegnata dal sindaco Alessandro Amoroso la massima onorificenza civica il “San Giorgio d’Oro” al dottor Gaetano Cicchitto con la seguente motivazione: “Per la lodevole attività nella ricerca scientifica nel campo della medicina”.

Cicchitto, nato a Petrella Tifernina nel 1958, dirigente medico di Malattie dell’apparato respiratorio presso il Polo Pneumologia di Scafati, dopo la pandemia del Covid 19 ha prodotto una serie di studi e delle pubblicazioni scientifiche riconosciute a carattere internazionale come quella sugli anticorpi monoclonali in periodo Omicron su pazienti particolarmente fragili dal titolo: “Effectiveness of strovimab in the Omicron storm time. A case series”.