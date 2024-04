Rieco Sud al seguito della passeggiata a cavallo

TERMOLI. Anche impegno ecologico nella passeggiata in spiaggia a cavallo di questa mattina, a cura dell'asd "I cavalieri di Termoli". A partecipare circa 170 cavalli passando nel centro e sul litorale di Termoli, una splendida passeggiata in sella a dei bellissimi esemplari passando per le vie di Termoli fino al mare. La Rieco Sud presente per questo evento del 25 aprile pronta a ripulire le strade dopo il passaggio dei cavalli in questa giornata dedicata al divertimento e al relax.