Addio al dottor Ugo Felice

MORRONE DEL SANNIO. I cittadini di Morrone del Sannio sono commossi per la scomparsa del dottor Ugo Felice.

Lo stimato medico ha operato per oltre quarant'anni sul territorio morronese, riferimento importante per i pazienti, figura molto amata anche per le sue doti umane e l'empatia che mostrava nel rapporto con la comunità tutta.

Il sindaco Pedrazzi ne ricorda la gentilezza e la grande professionalità, fino agli ultimi giorni esercitata anche nella realizzazione di un obiettivo di grande respiro, quale è il Centro Polifunzionale per l'autismo di Trivento.