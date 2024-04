Viva Sofia: lo screening gratuito in piazza

TERMOLI. La prevenzione in piazza, torna l'iniziativa "Viva Sofia", che annualmente porta i soci del Lions club Tifernus di Termoli, con la collaborazione dei volontari della Misericordia di via Biferno, a offrire sessioni di screening gratuiti.

«Vi aspettiamo per lo Screening gratuito in piazza questa domenica 28 aprile, dalle ore 10, in poi con gli amici della Confraternita della Misericordia e il servizio di diabetologia di Termoli e Larino a cui va il nostro ringraziamento per la costante e sentita collaborazione», l'invito del presidente del Lions club Tifernus, Antonio Capobianco.