Unione dei Comuni: la raccolta dei rifiuti il 1° maggio

BASSO MOLISE. Servizio di raccolta - festività del 1° Maggio 2024.

In riferimento alla festività in oggetto, con la presente Vi comunichiamo che il giorno 1° maggio, il servizio di raccolta verrà effettuato regolarmente sia per le utenze domestiche che non domestiche, così come previsto da calendario.

Il Centro di Raccolta resterà chiuso.