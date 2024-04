I trofei per la corsa dei carri a Ururi

URURI. La realizzazione dei premi per la corsa dei carri da parte dei Ragazzi del CSE "Il Girasole" è un atto di grande significato e ispirazione. Questo gesto dimostra la capacità di trasformare le sfide in opportunità creative e di contribuire in modo tangibile alla comunità. Attraverso il loro impegno e la loro maestria, i ragazzi non solo aggiungono valore alla manifestazione, ma trasmettono un messaggio potente di inclusione e di fiducia nelle proprie capacità.

Il loro contributo è un'ispirazione per tutti noi a guardare oltre le apparenze e ad apprezzare il valore unico di ogni individuo.