Doni al centro diurno per senza dimora

TERMOLI. A buon fine la raccolta nella giornata solidale straordinaria di ieri alla sede di via delle Acacie di Città Invisibile-Faced, in occasione dell'ormai consueto 29 del mese (in ricordo della tragedia di Pozzo Dolce del 29 novembre scorso).

«Grazie! La generosità che ogni volta riceviamo ormai è una certezza: è importante sapere, per chi sta passando un momento di difficoltà e per chi cerca di aiutare, che intorno c’è una comunità solidale. Ieri ne abbiamo avuto ulteriore conferma, e in tante e in tanti ci stanno scrivendo per continuare anche nei prossimi giorni a contribuire alla raccolta solidale. Insieme siamo una luce per … una comunità si-cura!»