Festa di San Leo, a San Martino Emanuela Aureli e lo Stato Sociale

SAN MARTINO IN PENSILIS. Dopo il successo di ieri sera con Marco Morandi, per la festa patronale di San Martino in Pensilis di San Leo ricco il programma di eventi ricreativi anche odierno, con "Lo Stato Sociale" in concerto dalle 22.30, la band di "Una vita in vacanza" tormentone del Festival di Sanremo 2018, alle 21.45, invece, di scena l'imitatrice e comica Emanuela Aureli.