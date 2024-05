La fiera del primo sabato di maggio

TERMOLI. Primo sabato di maggio e grazie al sole che oggi non manca, pur in un cielo che propone ancora qualche nuvola, discreto l'afflusso dei visitatori sin dalle prime ore dall'apertura delle bancarelle in piazza Giovanni Paolo II.

Si tratta di una fiera primaverile di mezza stagione, con uno sguardo all'estate ormai imminente.

