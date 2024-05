"La transizione energetica: incontro col Gse"

CAMPOBASSO. Si terrà alle ore 15 di martedì 7 maggio 2024, all’ex GIL, in Via Milano 15, a Campobasso, l’incontro ‘La transizione energetica: GSE incontra i Comuni, le PA e le Partecipate Pubbliche’, organizzato da Regione Molise e Gestore dei Servizi Energetici – GSE SpA, società pubblica, controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che agisce su indirizzo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, a cui è affidata la promozione dello sviluppo sostenibile del Paese, attraverso la gestione dei meccanismi di incentivazione per le fonti rinnovabili, la mobilità sostenibile e l’efficienza energetica.

All’incontro, a cui parteciperanno i sindaci dei Comuni molisani, prenderanno parte il Presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, gli assessori Andrea Di Lucente e Michele Marone, con il Presidente Gestore dei Servizi Energetici, Paolo Arrigoni.