Concerto per la festa della mamma

TERMOLI. In occasione di sabato 11 maggio, per la ricorrenza della Festa della Mamma, l’Associazione Pro Loco Termoli e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Termoli, in collaborazione con l’Orchestra Mandolinica Circolo Musicale “Pietro Mascagni”, vi invitano al Concerto Festa della Mamma 2024.

Il concerto, che si terrà presso l’Auditorium Comunale di via Elba alle ore 18:00, sarà ad ingresso gratuito e vedrà la partecipazione straordinaria del Gruppo Folklorico Marinaro “‘A Shcaffétte”.

Vi aspettiamo!