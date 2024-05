Assunta Rinaldi va in pensione

BONEFRO. Assunta Rinaldi va in pensione.

Un momento speciale, per ripercorrere con la mente e con il cuore una lunga esperienza professionale. Impegno, spirito di servizio e amore per ciò che si fa sono i valori che l'hanno accompagnata sempre e in ogni situazione. Un punto di riferimento per tutti i cittadini: Assunta Rinaldi, responsabile del Servizio Economato, Sociale e Cultura del Comune di Bonefro, va in pensione.

Con un sentimento di piena gratitudine, affetto e stima gli auguri del sindaco, Nicola Montagano, della Giunta e dell'Amministrazione comunale, dei dipendenti, da don Luigi e dalla parrocchia di Santa Maria delle Rose e della comunità con un pensiero speciale dal marito Carmine e dai figli Domenico, Daniele e Dario.

Galleria fotografica