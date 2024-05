Termoli Libera incontra i cittadini

TERMOLI. C'è chi già comincia la campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative del secondo weekend di giugno. Termoli Libera ha organizzato due incontro sul territorio, il primo dei quali è in programma oggi, dalle 17 alle 21, al quartiere di San Pietro, in via Volturno, angolo via Tevere. Sarà allestito un gazebo elettorale.

«Ci farebbe piacere incontrarvi. Vi aspettiamo numerosi, non mancate». Domani pomeriggio, invece, 9 maggio, l'iniziativa itinerante si sposterà nel quartiere di Santa Maria degli Angeli, a Difesa Grande.