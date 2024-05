Annullato il dog-walking nel borgo antico

TERMOLI. Annullato l'evento “Dog walking nel borgo di Termoli-passeggiata culturale con nozioni di educazione cinofila e tutela ambientale".

L’Associazione di promozione turistica termolese !Turismol" in collaborazione con il Centro Cinofilo “Le Orme di Runa” e Guardie Zoofile Gadit della sezione di Termoli, comunicano che non avendo raggiunto il numero minimo di iscrizioni al tour per la date del 12 maggio, l’evento è stato annullato.

«Pertanto prossime date verranno proposte da settembre in poi. Scusandoci per l’accaduto e ringraziando coloro che si sono iscritti».