Una rosa per la mamma

TERMOLI. Festa della mamma 2024: 29esima edizione della manifestazione "Una rosa per la mamma", a cura dell'associazione Euroclub Molise 92.

I soci della associazione si recheranno presso il presidio ospedaliero San Timoteo di Termoli, consegnando gratuitamente una rosa a tutte le mamme e personale medico femminile, una rosa per la festa della mamma.

Dopo si recheranno presso l'Opera Seeran in Termoli per consegnare anche a loro una rosa. Dopo la manifestazione i soci si ritroveranno al Calypso di Petacciato Marino per festeggiare tutte le mamme