Aido e Airc in piazza a Larino con l'Azalea della Ricerca

LARINO. Aido e Airc domenica 12 maggio 2024 in occasione della festa della mamma saranno in piazza per promuovere la donazione organi, tessuti e cellule e supportare la ricerca sul cancro.

Aido gruppo comunale di Larino, domenica 12 maggio sarà in Piazza dei Frentani a Larino dalle ore 9.30 alle ore 12.30 con la sua mission e per supportare la ricerca sul cancro insieme ad Airc.

l'iniziativa “regala l'Azalea della Ricerca”, promossa da Airc, il fiore simbolo della Festa della Mamma, è un’alleata della ricerca sui tumori che colpiscono le donne.

I volontari di Aido vi aspettano al banchetto per promuovere la donazione organi, tessuti e cellule, e insieme ai volontari Airc per promuovere la ricerca sul cancro.