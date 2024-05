Settimana rosa alle battute finali

La prevenzione in campo lun 13 maggio 2024

CAMPOBASSO. La settimana rosa promossa dall'ASReM è ormai agli sgoccioli. Alle ore 10 ci sarà la Conferenza stampa “Vaccinazioni in età fertile e in gravidanza”, nella sede ASReM

Il Dipartimento Unico di Prevenzione promuove le prestazioni vaccinali raccomandate per le donne, per chi è già madre o è pronta a diventarlo. Saranno illustrate le tipologie di somministrazioni da effettuare e sarà indicato il periodo in cui sottoporsi a tali procedure.

Al Cardarelli di Campobasso, invece: Screening per diagnosi precoce del diabete mellito e dell’obesità.