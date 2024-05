Festa della biodiversità a Larino

LARINO. Definito il programma dell’incontro a Larino, il 22 maggio, sul biologico e la biodiversità, promosso dal Comune di Larino e dall’Associazione degli ex Consiglieri regionali del Molise, in collaborazione con l'associazione Terra Sana Molise, per onorare la Giornata mondiale della Biodiversità, un valore che rappresenta la natura ed esprime la vita.

E non solo: anche una risorsa, che, con la ruralità, dà al Molise un primato a livello nazionale. Un incontro con rappresentanti istituzionali ed esperti e una mostra di prodotti tradizionali, tipici del Molise, a significare un patrimonio enorme di grande attualità nel segno della ruralità e biodiversità. Una giornata, il 22 maggio, quella mondiale della biodiversità di grande festa a Larino, che apre con un incontro sul tema all'Istituto tecnico Agrario Statale.

Una giornata che lega, in una simbolica simbiosi tra uomo e natura, quella dei Santi Martiri Larinesi, programmata per il 16, con i tre giorni, 25, 26 e 27 maggio, segnati dai colori dei 120 carri trainati da buoi, dai canti e dai suoni dedicati al patrono di Larino San Pardo.