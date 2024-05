La Madonna di Santa Giusta a Palata

PALATA. Un programma ricco di iniziative ed eventi organizzati dal Comitato Feste e dalla Parrocchia Santa Maria La nova di Palata per condividere le solennità della Pentecoste e della Madonna di Santa Giusta.

Dal 10 al 18 maggio alle ore 5,45 presso il Santuario sarà possibile partecipare alla Novena allo Spirito Santo e a seguire la Santa Messa e alle ore 18 nella Chiesa Parrocchiale.

Il 19 maggio in occasione della Solennità di Pentecoste si terrà alle ore 11 la Santa Messa animata dai Candidati alla Santa Cresima con i Genitori e a seguire alle ore 18 la Santa Messa presso il Santuario.

Alle ore 19 la Veglia Mariana presso il Santuario sarà animata dal Coro Parrocchiale di Palata e "I Ragazzi dell'Acr" con le catechiste.

Il giorno 20 maggio la Festa della Madonna di Santa Giusta inizierà con la Santa Messa alle ore 8 presso il Santuario e a seguire la processione della Madonna accompagnata dalla Banda "Lorenz Band" Citta di Gambatesa con i fuochi pirotecnici della ditta "Pyro Fantasy" di Vasto.

Alle ore 11 la Santa Messa presieduta dal vescovo Gianfranco De Luca e alle ore 16:30 la Tradizionale Asta dei doni alla Madonna. Alle ore 18 la Santa Messa e al termine lo Spettacolo musicale "Mercanti di sogni".

Un’iniziativa importante non solo per la comunità ma anche per tutti i palatesi all’estero che potranno vivere questa festa come un’occasione per riscoprire le proprie radici. La festa infatti sarà promossa nel calendario del “Festival delle Radici Molisane” consultabile sul sito https://www.molisewow.com/festivaldelleradicimolisane e che vede coinvolti 7 comuni del Basso Molise nella valorizzazione delle tradizioni e delle feste più importanti per le comunità.