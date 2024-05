Camminate nella biodiversità

CASTROPIGNANO. La delegazione Fai di Campobasso, all'interno della campagna nazionale #FaiBiodiversita, organizza una visita accompagnata alla scoperta dell'ecosistema fluviale del Biferno e del meraviglioso mondo delle api. La biodiversità è la varietà e la variabilità dei sistemi viventi, ai diversi livelli di organizzazione biologica: i geni, le popolazioni, le specie fino agli interi ecosistemi; essa svolge un ruolo determinante contribuendo al mantenimento dei fondamentali cicli ecologici e biogeochimici e partecipando alla regolazione dell’equilibrio dei fattori climatici dell’ecosfera.

La narrazione del luogo prevede due momenti diversi: con il biologo dottor Lino Cirucci passeggeremo lungo un tratto del fiume Biferno alla scoperta delle forme di vita che caratterizzano l'ambiente fluviale. Successivamente la visita proseguirà all'interno dell'azienda Bio Sannio - Apiario del Benessere, per una conoscenza più approfondita del mondo delle Api, accompagnati dall'apicoltore Vittorio Di Vincenzo. Alla fine visita sarà possibile degustare alcuni prodotti biologici dell'azienda Bio Sannio. Punto di ritrovo presso BioSannio - Apiario del Benessere - C/da Valli, Castropignano, CB (imboccare la strada del ponte Tre Archi).

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE L’evento prevede un contributo a partire dai 3 euro per gli iscritti Fai, e 5 euro per i non iscritti. Sarà possibile rinnovare e iscriversi in loco al Fondo Ambiente Italiano. La prenotazione è obbligatoria al link: https://bit.ly/LungoIlFiumeESullArnia

ORARIO La visita, della durata di circa un’ora, è organizzata in tre turni: ore 10, ore 11 e ore 12.

