Addio a Mario Corizzo

TERMOLI. È arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia della scomparsa del carissimo amico Mario Corizzo. Solo pochi anni fa piangevamo la dipartita dell’amato fratello, Rino, anche lui scomparso in giovane età.

La morte di Mario ci lascia di stucco. 63 anni di simpatia, un bel giocatore, quanti tornei abbiamo fatto al parco da compagni di squadra e da avversari! Con amicizia, rispetto e stima.

Caro Bomber Mario, in campo come nella vita eri un combattente, hai dovuto far fronte a tante disavventure, la perdita dell’appoggio di Rino probabilmente ti ha dato un colpo tremendo da sopportare. Oggi l’unica consolazione, se di consolazione si può parlare, è quella che ti permetterà di rivedere Rino.

Ciao amico mio, sono qui con gli occhi lucidi che penso a te e rivivo dei momenti che non torneranno più, ma che porterò nel cuore. Come l’articolo che hai voluto fare per lo scambio delle figurine, lì a San Pietro con altri papà.

Ciao Mario mio grande amico.

I funerali si svolgeranno oggi, venerdì 24 maggio, alle ore 16 nella chiesa di San Pietro e Paolo muovendo dalla casa funeraria Iovine.

Presso la casa funeraria è stata aperta la camera ardente per chiunque voglia portare il suo ultimo saluto.

A dare l'annuncio della sua morte, la figlia Mercedes Teresina, i nipoti Isabella, Andrea e Letizia, e i parenti tutti.