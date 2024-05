Il giuramento di Francesca Zucchetti da allievo maresciallo

TERMOLI. Si è tenuta ieri la cerimonia del giuramento dei carabinieri del 13° corso allievi marescialli all’interno della caserma intitolata al Maresciallo Maggiore M.O.V.M. Felice Maritano di Firenze.

Alla presenza delle numerose autorità civili, religiose e militari e dei rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri, dell’Associazione Nazionale Forestali in congedo, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e dell’Onaomac, i neo carabinieri hanno prestato il loro giuramento rivolgendo una promessa alla Repubblica.

Un atto solenne che li impegna e li rende i garanti della sicurezza delle persone, tramite la fedeltà alla Repubblica italiana, alla sua Costituzione ed alle sue leggi. Si sono così votati alla difesa della Patria ed alla salvaguardia delle libere istituzioni.

Ebbene tra questo gruppo che ha giurato del 13° corso allievi marescialli c’era per l’occasione anche una figlia di Termoli che ha prestato il suo giuramento di fedeltà alla Patria, il suo nome Francesca Zucchetti, davvero una cerimonia toccante e piena di emozione, soprattutto per i suoi genitori e familiari presenti sul posto per immortalare questo splendido momento, commossa anche la neo marescialla Francesca al momento del rompete le righe e al momento degli abbracci con mamma e papà e il fratellino orgoglioso di sua sorella con quella grande uniforme.

Alla neo Marescialla Francesca, le felicitazioni da parte di tutta la famiglia e dai tanti amici ai quali ci aggiungiamo anche noi di Termolionline.it

