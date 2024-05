Lutto in casa Vitagliano, addio alla signora Daniela

TERMOLI. Si è spenta questa mattina la signora Daniela, moglie dell'ex assessore regionale Gianfranco Vitagliano.

Proprio lui, assieme ai figli Carlo e Andrea ne ha annunciato la scomparsa: «Con la speranza che il suo amorevole e costante ricordo attenui il dolore profondo e l'angoscia per il vito che lascia nella loro vita. Daniela è a casa sua, in via delle Dalie, 36, per coloro che volessero unirsi a noi nel compianto e nella preghiera».

I funerali hanno luogo mercoledì pomeriggio, 29 maggio, alle 15.30, nella chiesa di San Francesco. Sarà tumulata nella cappella di famiglia al cimitero di Pietrabbondante.

Alla famiglia Vitagliano il cordoglio di Termolionline.