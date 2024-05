Cordoglio per il lutto in casa Fratino

TERMOLI-PETACCIATO. Messaggio di cordoglio per la morte del papà di Maria Grazia Fratino.

Il Vescovo di Termoli-Larino, monsignor. Gianfranco De Luca, insieme al Presbiterio, all'Azione Cattolica e a tutta la comunità diocesana, esprimono cordoglio e vicinanza a Maria Grazia Fatino, già Presidente dell'Azione Cattolica della nostra diocesi, per la morte dell'amato papà Giuseppantonio, avvenuta all'età di 89 anni.

In comunione di preghiera partecipano al dolore di tutti i familiari nell'affidamento amorevole al Signore Gesù Cristo: "Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno" (Gv 11, 25-26).

I funerali avranno luogo venerdì 31 maggio 2024, alle 15.30, nella chiesa di San Rocco a Petacciato.