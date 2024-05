"Grazie alla maestra Anna Teresa Benevento"

CAMPOMARINO. L'anno scolastico volge al termine e ci sono i saluti, che fanno affiorare i legami tra chi insegna e chi apprende, come nel caso della maestra Anna Teresa Benevento, a cui Ilaria, Laura e Jacopo porgono attraverso Termolionline questo speciale messaggio di ringraziamento:

«Alla maestra Anna Teresa Benevento vogliamo esprimere tutta la nostra gratitudine per l'amore e la dedizione con cui ci ha guidato durante il tempo trascorso nella scuola dell'infanzia "Agazzi" di Campomarino. "Grazie per aver reso l'ambiente educativo così amorevole e accogliente. Il tuo impegno e la tua passione hanno reso una differenza enorme nelle nostre vite. Grazie ancora per tutto ciò che fai. Con gratitudine e affetto».

Ilaria, Laura e Jacopo