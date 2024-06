Antonio Natilli "Cavaliere della Repubblica"

CAMPOBASSO. In occasione delle celebrazioni per la festa della Repubblica, Antonio Natilli (co-titolare della Bottega delle Carni in Corso Bucci a Campobasso) ha ricevuto sul palco del Teatro Savoia il diploma di Cavaliere dell'ordine "Al merito della Repubblica italiana".

Si tratta in realtà del terzo prestigioso riconoscimento ottenuto, di recente, dalla bottega Natilli fondata dal capostipite Francesco nel lontano 1967.

Prima di Antonio infatti, il diploma è stato consegnato qualche anno fa al fratello maggiore Michele, mentre lo scorso 1° Maggio Nicola Nardolillo, collaboratore della nota attività da ben 35 anni, è stato insignito con la "Stella al merito".

Non un semplice negozio quello gestito dai Natilli, ma un vero e proprio pezzo di storia del Capoluogo, che il premio più bello e importante lo riceve tramite la stima e l'affetto dei campobassani da quasi 60 anni.