Una raccolta di sangue alla "Casa della salute" a Larino

LARINO. Domani 5 giugno 2024 la Fidas Molise permetterà ai dipendenti Asrem di effettuare una raccolta sangue presso la “Casa della Salute” di Larino, avendo contattato 21 suoi iscritti donatori di sangue. Il tutto avverrà senza che i dirigenti Fidas Molise possano espletare l’accoglienza dei propri iscritti perché tale diritto associativo gli è stato negato con lettera scritta (Pec) della dottoressa Matilde Caruso. Le motivazioni addotte sono state pretestuose e prive di fondamento, sia rispetto alla convenzione tra Fidas Molise che rispetto alle convenzioni nazionali recepite dalla nostra regione Molise. Quindi il nostro diritto di accoglienza sarà svolto in mezzo all’erba che circonda il nostro ex nosocomio e fuori da stanze e sale d'attesa, per rispettare quanto indicato dalla dirigente regionale Caruso.