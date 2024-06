«Caro Rocco torna presto in piazza»

TERMOLI. Approfittiamo delle pagine del nostro giornale, per fare i migliori auguri di una prontissima guarigione ad una persona molto cara, il “giovane” 90enne ex capostazione ferroviario Rocco Pagliaccio.

Molti di voi lo ricorderanno perché protagonista, poche settimane fa, di un articolo della rubrica condotta dal sottoscritto “Arti e mestieri di una volta", dove ha messo in mostra tutta la sua verve e lucidità mentale. In quella occasione ci recitò a memoria una poesia in dialetto termolese "Termele" e poi addirittura a cappella ci cantò l'inno dei milanesi in perfetto dialetto meneghino: "Oh mia bela Madunina”.

Oggi, per il nostro amico Rocco di piazza Monumento, sarà una giornata piuttosto dura, perché dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico ortopedico, perché due notti fa, in casa sua, è stato vittima di un banale incidente domestico.

Un in bocca al lupo a Rocco gli viene fatto dai suoi amici della panchina di piazza Monumento, Luigi, ancora un altro Luigi, Rosario, Rino, Adamo, Massimo, Nicola, Michele, Marino ed altri ancora.

“Caro Rocco, vedi di tornare presto in piazza. Quella panchina, e quella piazza, senza la tua importante presenza è davvero desolatamente vuota.