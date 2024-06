Per conoscere l’Opera di San Pietro Apostolo

TERMOLI. Per conoscere l’Opera di San Pietro Apostolo (Pospa), sabato 8 giugno 2024 con inizio alle ore 9.30 è in programma un incontro organizzato dall’Ufficio Missionario Diocesano che si svolgerà nella sala sinodale del Centro Pastorale Ecclesia Mater di Termoli (ex Seminario). Nell'occasione, dopo i saluti del vescovo, Gianfranco De Luca. si presenterà e si approfondirà l’opera di San Pietro Apostolo (Pospa), con Tommaso Galizia - vice direttore delle Pontificie Opere Missionarie e Segretario Nazionale Pospa. Per la parte operativa e pratica sarà presente Lorenzo Nicchiarelli.

Si avrà la gioia della presenza di due sacerdoti, frutto di adozioni: don Pascal dell’Uganda e don Joachim del Ghana. L’invito è rivolto a quanti hanno in corso un’adozione e a quanti desiderano conoscere meglio l’Opera. Un'opportunità per conoscere l’impegno e l’aiuto delle Pontificie Opere Missionarie per la formazione dei sacerdoti per il mondo intero. La natura della Pontificia Opera di San Pietro Apostolo è la formazione del clero autoctono: un “Impegno missionario silenzioso” che porta i suoi frutti nello stile che appartiene alla carità, a Dio stesso.

Ad annunciarlo l’equipe diocesana, con Padre Coin, Sr Mary, Maria e Pina.