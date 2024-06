«Ripristinare i distributori automatici al Pronto soccorso»

TERMOLI. Nuovo appello sui distributori automatici di bevande al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.

«Bisogna urgentemente rimettere le macchinette per l''acqua almeno al Pronto soccorso.

I pazienti ed i parenti accompagnatori in lunga attesa al Pronto soccorso, specialmente ora che arriva estate ed un clima torrido, non trovano(più) le macchinette per l'acqua e generi di conforto.

Al Pronto Soccorso come si può lasciare la gente sofferente in attesa di cure non differibili ed i loro accompagnatori, specie di notte e in estate, per molte ore senza avere la possibilità di bere un "goccio" d'acqua. Non è accettabile aggiungere inutile sofferenza e disagi dovuti al malessere della malattia.

In tutto l'ospedale di Termoli infatti si sente La mancanza delle "macchinette " per l'acqua e qualche genere di conforto soprattutto la notte/sera quando il bar è chiuso.

Perché l'ospedale di notte continua a vivere e funzionare.

Infatti se, specialmente di notte, si ha la necessità di una bottiglia di acqua, un caffè, una merendina non è possibile averla perché ovviamente il bar è chiuso. L'ospedale di notte purtroppo è vissuto e non smette mai le attività assistenziali senza soluzione di continuità. Si è rimesso il bar perché non si sono rimessi anche i dispensatori di generi di conforto? A chi giova?

Si fa appello ai responsabili affinché prima che inizi l'estate sarebbe si rimettano le macchinette per l'acqua e per piccoli generi di conforto», l'appello di Giancarlo Totaro.