"Facciamo la spesa per il centro diurno?"

TERMOLI. Come abbiamo ormai notato da un po' di anni, la tendenza in estate è quella di un aumento delle persone in strada nella nostra città . E non perché le persone senza dimora fanno "turismo", come dice qualcuno. Semplicemente Termoli è luogo di passaggio, le opportunità di lavoro aumentano sia nel settore turistico che in quello agricolo, diventa più semplice dormire all'aperto.

E così, aumentano i bisogni delle persone, crescono anche le esigenze del nostro centro. Il nostro servizio si definisce A BASSA SOGLIA (= non ci sono ostacoli all'ingresso delle persone; chi vuole, può accedere).

Alla base della dignità c'è la risposta ai bisogni diretti, materiali, poi - se la persona cerca una maggiore stabilità - si passa a una presa in carico più complessa, insieme ai servizi del territorio.

Vi chiediamo quindi se potete di contribuire al nostro lavoro acquistando alcuni beni utili alla nostra quotidianità :

- latte

- brioche

- succhi di frutta

- bottigliette di acqua

- caffè

- bicchieri monouso grandi e piccoli

- zucchero

- Detersivo lavatrice

- Lavapavimenti

Siamo aperti lunedì e martedì dalle 8.30 alle 11.30 e giovedì dalle 15.30 alle 18.30, MA potete sempre consegnare la spesa tutti i giorni all'orario che preferite in via delle Acacie 4, presso la comunità il Noce.

Uniti SIAMO TUTTO, Divis SIAMO NIENTE💪💪💪

https://www.facebook.com/termoliinvisibile/posts/pfbid0wRYYb6aSkyvimWhsctewLsGxvPB2KhMcYYgqajN4H6NFDtY6hbqW8LEF9uaXkpCXl