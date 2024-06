Passioni storiche: raduno interregionale in Molise

MOLISE. Le auto che hanno reso grandi la Ferrari, l’Alfa Romeo, la Fiat e tanti altri marchi dell’automobilismo insieme per una giornata all’insegna della passione per questo settore e per la promozione turistica della regione Molise.

Cresce l’attesa per il primo raduno “Passioni Storiche” che vedrà sfilare le auto che hanno fatto la storia negli anni ‘60 e ’70 sulle strade della provincia di Isernia domenica 16 giugno.

Un progetto ambizioso, che riunisce gli appassionati di auto d’epoca provenienti dalla Campania, Lazio, Puglia e Molise, organizzato dal Kartodromo “Pista Paradiso” di Santa Maria del Molise e voluto fortissimamente dal Comitato Festa “San Nicandro” di Venafro per l’inizio dei festeggiamenti in città.

La manifestazione vedrà sfilare pezzi unici dell’automobilismo italiano ed europeo attraverso quattro tappe: alle 9.30 a Venafro, con la sosta sul centralissimo Corso Campano, accompagnati dal gruppo degli sbandieratori e dalla banda musicale in abiti in stile barocco, con il taglio del nastro ad opera del sindaco Alfredo Ricci; alle 11.30 ad Isernia, su Corso Garibaldi dove ad accogliere i partecipanti ci sarà il sindaco Pietro Castrataro ed il presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia; alle 12.40 presso la Basilica di Castelpetroso per la benedizione che sarà impartita dal rettor del Santuario; l’arrivo alle 13.30 sul circuito di Santa Maria del Molise per il pranzo e l’assegnazione di quattro premi speciali ai partecipanti.

“Abbiamo voluto organizzare questo primo raduno per far conoscere le bellezze della nostra regione” affermano soddisfatti gli organizzatori, Addolorato Cicchino, Domenico Bertoni e Luciano Matteo “in queste settimane abbiamo riscontrato l’enorme interesse degli appassionati anche di fuori regione, e siamo pronti per accogliere piloti e amanti di questo settore sulle strade della provincia di Isernia. Un ringraziamento doveroso va a tutte le Istituzioni che ci hanno supportato, ed in particolar modo al Comitato Festa di Venafro che dal primo minuto ha sposato il nostro progetto, inserendo l’evento nel calendario dei festeggiamenti. Siamo certi sarà una bellissima giornata all’insegna dello sport e della passione per queste splendide autovetture”.

Alle 15 il circuito di Santa Maria del Molise, che è anche l’unico Centro Tecnico Federale dell’Aci Sport in Molise, ospiterà una gara di kart per i ragazzi dagli 8 ai 12 anni che hanno ottenuto la licenza agonistica presso la Scuola federale della Pista Paradiso.

Insomma ci sono tutti gli ingredienti per una giornata all’insegna dei motori e delle passioni…storiche!