Acquedotto rurale chiuso di notte a Morrone

MORRONE DEL SANNIO. Si manifestano disagi per la carenza idrica, come reca l'amministrazione comunale di Morrone del Sannio: «Gentili tutti, purtroppo a causa dell'emergenza idrica saremo costretti a chiudere i serbatoi dell'acquedotto rurale la sera e a riaprirli la mattina. Vi invitiamo a segnalare tempestivamente qualsiasi perdita. Grazie per la collaborazione».