Navetta mare gratuita: ecco gli orari

TERMOLI. Sarà attivo dal prossimo weekend (22 e 23 giugno 2024) il servizio navetta “Sunbus” gratuito per il mare.

Anche quest’anno l’amministrazione comunale ha cercato, di concerto con la Gtm, di agevolare l’arrivo negli stabilimenti balneari dei due litorali senza l’ausilio delle autovetture.

Si inizia nel prossimo weekend con il litorale nord Cristoforo Colombo con una sola navetta che sarà attiva sabato e domenica e così per il week end del 29 e 30 giugno. La partenza e l’arrivo sono previste nel parcheggio antistante al cimitero dove si potranno lasciare in sosta le autovetture per poi proseguire con la navetta “Sunbus” con fermate previste davanti agli stabilimenti balneari.

Sempre per il lungomare nord, a partire dal 1° luglio e fino al 31 agosto, saranno disponibili tutti i giorni due navette.

Per il lungomare sud di Rio Vivo, invece, il servizio navetta gratuito sarà attivo per il mese di luglio dal venerdì alla domenica mentre dal 1° agosto tutti i giorni fino al 20 agosto con i medesimi orari.