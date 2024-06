Passaporti chiesti e mai ritirati: oggi c'è stata l'apertura straordinaria

CAMPOBASSO. Nella mattinata odierna, l’Ufficio Passaporti della Questura ha effettuato la preannunciata apertura straordinaria per consentire il ritiro dei passaporti per i quali è stata presentata istanza di rilascio da parte dei cittadini nel corso del 2023 e nel periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 2024 e che risultano tuttora giacenti, in quanto mai ritirati dai rispettivi titolari.

Oltre all’iniziativa di oggi, resta confermata la possibilità di recarsi presso lo Sportello di via Tiberio per il ritiro del passaporto ogni mercoledì dalle ore 15 alle ore 17, con ingresso libero.