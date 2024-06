L'attesa è finita, stasera c'è Raf a Guglionesi

GUGLIONESI. È tutto pronto a Guglionesi per l'attesissimo concerto di Raf, in occasione della festa patronale di Sant'Adamo.

Il tour che toccherà anche Guglionesi, questa sera giovedì 27 giugno, festeggia i 40 anni dall'uscita del brano "Self control".

A Castellara, in largo Garibaldi, alle ore 22, un'occasione imperdibile per tutti i fan per ascoltare dal vivo grandi successi come “Sei La Più Bella Del Mondo”, “Il battito Animale”, “Cosa Resterà degli Anni ‘80”, “Ti Pretendo”, “Infinito” e “Stai con Me”, pezzi che hanno fatto la storia della musica pop italiana.