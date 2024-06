Malattie rare, la fornitura dei farmaci di fascia C

LARINO. L'ufficio Servizi Sociali, del Comune di Larino è a disposizione dei cittadini per l'acquisizione delle domande relative al rimborso per l'acquisto dei farmaci di Fascia C riservato ai cittadini residenti nella Regione Molise affetti da malattie rare.

I cittadini affetti da malattie rare, di cui all'elenco del DPCM 12/01/2017 allegato al presente avviso potranno presentare istanza di contributo al proprio Comune di residenza se in possesso di tali requisiti:

 essere in possesso di idonea documentazione rilasciata dal SSN che attesti "l'indispensabilità e insostituibilità" dei farmaci di fascia C, in relazione alla malattia rara del richiedente;

 essere in possesso dell'ultima dichiarazione ISEE, in corso di validità.

I cittadini in possesso di tali requisiti potranno presentare istanza di contributo al proprio Comune di residenza, in due tranche:

 entro il 15 luglio 2024;

 entro il 30 novembre 2024.