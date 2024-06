Maxischermi per Svizzera-Italia: forza Azzurri

TERMOLI. Svizzera-Italia in campo dalle 18 per gli ottavi di finale degli Euro 2024 in Germania, a Berlino. In città non mancano i maxischermi, quello all'Arena 15° 42° riservato a chi possiede i biglietti per il concerto serale, ma anche in piazza Duomo, ricordando le sere magiche del 2021. Forza Azzurri.