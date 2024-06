Il traguardo di Alessio: un diploma "senza confini"

CAMPOBASSO. Lo abbiamo seguito in questi anni, attraverso le "cronache" puntuali della madre, raccontando i tanti successi e i traguardi straordinari conseguiti.

Oggi, Alessio Manfredi Selvaggi si è diplomato.

«È arrivato quel momento. Hai finito le scuole. Con il tuo orale stamattina, fiero, intimidito, orgoglioso, con quel tuo Pc stretto in una mano e le cartelline sottobraccio con la tua tesina, il curriculum, la sintesi dei Pcto, preparate, come sai fare tu, per la Commissione, oggi si è compiuto il tuo percorso iniziato all'asilo. Era il settembre 2008. Sedici anni. Meravigliosi. Faticosi. Gratificanti. Tosti. Combattuti. Vissuti. E chi se lo aspettava. Ci speravo ma tutto era una incognita. Sognavamo. Abbiamo sempre lottato. Ed eccoci qua.

In tutti questi anni non ho riempito, non potevo riempire, ogni giorno della tua settimana con lezioni di inglese avanzato, non ti ho insegnato a suonare 3 strumenti musicali insieme, non ti ho fatto fare la scuola calcio per farti diventare Ronaldo, e tante altre cose bellissime cui avresti avuto diritto. Ma non l'ho fatto perché ho lasciato che tu potessi anche trovare il tempo per riposare e fare il bambino, il ragazzino, tra i tanti altri impegni che invece la tua disabilità ti ha imposto e per dare la priorità allo studio, ad imparare il metodo per studiare nella tua difficoltà.

Non ti ho fatto pateticamente recitare a tutti i costi in tenera età, non ti ho fatto e non ti avrei fatto fare il genio matematico o l’illuminato e non l’avrei fatto nemmeno se fossi stato un cosiddetto "normodotato" ma avrei fatto quello che ho provato a fare in questi anni: insegnarti a divertirti stimolando la tua meravigliosa creatività e la tua vivida intelligenza, la tua spiazzante logica. E aiutarti a diventare il piccolo grande uomo che sei diventato. Ad acquisire valori che oggi sembrano fuori moda ma che io invece spero ancora possano ricostruire il bene e il livello alto del nostro futuro e del nostro Paese.

Abbiamo giocato a trovare un nome alle nuvole che cambiano forma ogni istante, a fare castelli di sabbia in riva al mare e a vederli portar via dalle onde e ricominciare daccapo a ricostruirli, a scoprire che tante scatole legate con un filo fanno un treno, e poi hai scritto poesie e racconti meravigliosi, fatto video, tesine, dipinto, scattate foto e suonato, hai volato alto lavorando sodo e io ho provato sempre a seguirti, ed inseguirti, imparando a stare un passo indietro per lasciarti libero di provare. E anche, orgogliosamente, di sbagliare da solo.

Probabilmente non avrai una carriera brillante, non sarai un mega capo, il tuo futuro è più incerto di molti, forse non riuscirai a stare sempre al passo con gli altri, probabilmente in tanti, troppi, continueranno a vedere di te prima e solo la tua mappa cromosomica, ma insieme abbiamo scoperto il valore della lentezza, e la gioia dei piccoli traguardi. Grandi, anzi, immensi come questo.

E allora buona lunga estate Ale. Quella che tutti i ragazzi come te sognano per andare in giro, fare esperienze, viaggiare. Tu non sarai con loro, e ancora mi chiedo perché anche se la risposta la conosco, mentre loro non conoscono quanto sia bello condividere i giorni con te. Ma non importa. Sarà come sempre una estate ricca di sorrisi sporchi di gelato, di mani ancora piene di sabbia, di cuori disegnati in riva per vedere come il mare li ruba, di canzoni ballate e cantate sotto l'ombrellone, di amici che sappiano apprezzare la bellezza di averti accanto. La lunga eterna estate accanto a te. Quella delle nostre piccole cose, che fanno della nostra vita un magnifico arcobaleno.

E buona meravigliosa, semplice, grande vita, amore mio.

Ti vogliamo bene. Mamma e Papà».

Stamani, le amiche sono andate a sostenerlo e tantissime sono le persone sui social che gli stanno porgendo gli auguri, a cui Alessio ha rivolto un proprio messaggio di ringraziamento: «Ora piano piano sto realizzando. Ho finito. Non saprei cosa dire per prima cosa e quindi voglio solo dire grazie. Grazie a mamma e papà. Grazie ad alcuni miei amici di scuola che non mi hanno mai lasciato solo (Sarà, Ilaria, Laura…). Grazie al mio professore di sostegno Fabrizio e alla mia assistente alla comunicazione Raffaella. Grazie ad alcuni miei professori che non hanno mai avuto pregiudizio nei miei confronti e io, ora ve lo dico, me ne sono accorto, così come mi sono accorto di quegli altri. Grazie a Rossella Gianfagna per questo ultimo anno bellissimo. Grazie agli amici adulti di mamma che sono anche amici miei, “zii” acquisiti che sono la mia grande bella famiglia, grazie a Caterina per aver invocato i Santi per il mio esame, e grazie a Contorni Bojanesi per avermi creato un meraviglioso avatar che mi ha supportato all’orale per via del mio problema alle corde vocali! Grazie!

Vi voglio bene. Appena mi riprendo scriverò altro!»