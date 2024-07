In Cattedrale la messa in canto gregoriano

TERMOLI. A conclusione del primo corso di canto gregoriano domenica 7 luglio 2024, alle 18.30, nella Cattedrale di Santa Maria della Purificazione a Termoli, è in programma la santa messa presieduta dal vescovo, mons. Gianfranco De Luca, in cui i circa trenta corsisti, diretti dal prof. Giovanni Conti, celebreranno in canto gregoriano l'intera liturgia.