Utenze idriche: disguidi e disagi

MORRONE NEL SANNIO. Gentili tutti, in riferimento al consumo dell'acqua del secondo semestre 2022, si è registrato il mancato recapito delle bollette. La Grim, subentrata nella gestione, ha provveduto a ristampare le bollette inevase, che saranno consegnate in questi giorni. Per completezza si allega la nota che accompagnerà le fatture. Ovviamente non sarà dovuta alcuna mora. Per ogni altra delucidazione gli uffici comunali restano a disposizione.

Gentili utenti dell'acquedotto rurale, dal rilievo di oggi purtroppo il livello è molto basso. Abbiamo dovuto chiudere la rete e riapriremo alle 19.00.

