"No al parco eolico a Palata"

PALATA. A Palata vogliono installare un impianto ovivoltaico, denominato ‘Palata 21.0’, che andrebbe a occupare ben 43 ettari di terreno. Un'opera gravemente impattante, incompatibile con la valorizzazione agricola di terreni di pregio, incompatibile con la tutela dello straordinario paesaggio agricolo del basso Molise ed incompatibile con un’adeguata tutela di una verifica preventiva dell’interesse paesaggistico e della biodiversità dell’area.

E’ importante la bellezza, ci diceva Peppino Impastato. Distruggere il paesaggio destinando centinaia di ettari di terreno per l’installazione di pannelli ovivaltaici solo per ragioni di profitto che non hanno nulla a che vedere con la riconversione green è una scelta *CRIMINALE* e chi tace è *COMPLICE* .

Non siamo più giovani, ma siamo rimasti ribelli e sognatori e costruiremo una forte e partecipata opposizione sociale contro chi vuole compiere questo scempio al territorio

NO PASARAN!!! (dalla pagina facebook di “Giovani, ribelli e sognatori”).