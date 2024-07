Il Leo Club dona un bastone elettrico all'unione italiana ciechi

CAMPOBASSO. Questa mattina, alle ore 9:30, presso la sede dell’Uici (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti) regionale, sita in via Palombo a Campobasso, il Leo Club Campobasso, ha donato un B.E.L. (Bastone Elettronico Lions).

Il prezioso strumento consente alle persone non vedenti di muoversi con maggiore autonomia rispetto al tradizionale bastone bianco. Tramite un fascio di raggi a ultrasuoni, infatti, rileva ostacoli verticali fino a 180 cm (come, ad esempio, rami di alberi sporgenti sui marciapiedi), ed ostacoli frontali, fino ad una distanza di 4 metri.

Si tratta del primo ausilio di questo genere donato alla città di Campobasso. La consegna è avvenuta nel corso di un incontro tenutosi, all’interno della sede dell’UICI, alla presenza di Daniele Morandini, Segretario territoriale UICI, Stefano Maggiani, I VGD Lions 108 A, del Presidente del Lions Club Campobasso, Alfredo Potito, del Presidente Leo, William Sergio, del Coordinatore Distrettuale T.O.N. (Tema Operativo Nazionale), Andrea Fusco e delle Socie Michela e Francesca Potito, Camilla Felicita, Verdiana Sepede e Chiara Stivaletti.

“E’ una donazione molto importante per la nostra associazione, uno strumento che apprezziamo moltissimo e che consentirà, ad uno dei nostri soci, di migliorare considerevolmente la qualità della propria vita. Il consiglio ha deciso di donare il BEL al Presidente dell’UICI Molise, Gaetano Accardo. A nome del Presidente e di tutta l’associazione, quindi, ringrazio il Leo Club Campobasso per la generosità, con l’auspicio di poter collaborare ancora insieme, in iniziative future. È davvero una bella sensazione, per noi, essere aiutati e non sentirci soli”, queste le parole del Segretario regionale UICI, Daniele Morandini.

È poi intervenuto il I VGD, Stefano Maggiani, che si è complimentato con il Leo Club Campobasso, da lui fondato nel 2013, ricordando l’importanza di collaborare con le associazioni presenti sul territorio, dicendosi contento della sinergia creatasi con l’UICI. Ha poi ricordato quanto sia significativa la dedizione dei giovani Leo e la loro collaborazione con i Lions.

In seguito, il Coordinatore Distrettuale T.O.N. ha raccontato del lavoro che c’è stato dietro il Service odierno, che ha raggiunto questi risultati grazie al contributo dei singoli Club, ma anche dei Distretti e del Leo Club Italia.

Infine, poi, ha preso la parola il Presidente del Leo Club Campobasso, William Sergio, il quale si è detto molto soddisfatto della riuscita del Service ed ha ringraziato i soci Leo e Lions presenti, nonché l’UICI Molise. “Attraverso la donazione del B.E.L. abbiamo raggiunto un grande obiettivo! Riuscire ad aiutare concretamente la nostra comunità non è cosa semplice, ma grazie al continuo lavoro ed al contributo dei Leo, che sempre si contraddistinguono per la loro sensibilità e per il loro impegno, si possono fare significativi passi avanti”, ha aggiunto William Sergio.

Con questo Service Leo, si chiude l'anno sociale 2023-2024, in cui il Club di Campobasso ha collaborato con la Past President del Lions Club Campobasso, Raffaella Petti, che, non presente questa mattina per impegni professionali, ci ha tenuto ad inviare i propri Saluti ed i suoi complimenti.

La donazione di questa mattina chiude un anno importante, che ha visto il Leo Club Campobasso impegnato attivamente nelle attività dell’associazione, collezionando oltre dieci Service.

Il Club, infatti, guidato da William Sergio, si è reso protagonista di diverse iniziative, sia sul territorio regionale, sia in ambito nazionale, ricevendo più volte i complimenti di tutto il Distretto Leo 108 A, ma anche del nuovo Presidente del Leo Club Italia, Mattia Lattanzi.